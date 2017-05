Jeunesses musicales : Odéi Bilodeau Bergeron en tournée avec Don Giovanni

Crédit photo : Frederic Chais

La soprano Odéi Bilodeau Bergeron sera bien occupée au cours des prochaines semaines. Les projets se multiplient pour la chanteuse native de Sainte-Louise qui fera entre autres partie de la tournée des Jeunesses musicales avec l’opéra Don Giovanni.

D’abord, Odéi annonce la sortie en mai de l’album Bach : Cantates pour l’éternité. On y retrouve l’enregistrement de quatre cantates de Bach avec Montréal Baroque sous étiquette ATMA Classique. Il est disponible en pré commande sur iTunes.

Cet enregistrement fait suite à un concours auquel Odéi avait participé en 2014 afin de choisir les quatre chanteurs pour présenter ce programme dans un concert au Tage Alter Musik Festival de Regensburg en Allemagne ainsi qu’au festival Montréal Baroque. « C’est mon premier album classique de niveau professionnel et j’en suis très fière », nous confiait Mme Bilodeau Bergeron. Odéi y occupe une place très importante puisque ce sont aussi les solistes qui constituent les chœurs.

Don Giovanni

Aussi, Odéi Bilodeau Bergeron fait partie des deux tournées que feront les Jeunesses musicales avec l’opéra Don Giovanni de Mozart à l’automne et le printemps prochain. Cette tournée est organisée en collaboration avec le Festival d’opéra de Québec.

Trois représentations sont prévues avec l’Opéra de Québec les 29, 31 juillet et 2 août au théâtre La Bordée de Québec dans le cadre de ce festival. Par la suite, la tournée d’automne amènera l’équipe dans l’Est-du-Québec, jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine. Une tournée printanière suivra dans l’ouest de la province.

La soprano Odéi Bilodeau Bergeron interprétera le rôle de Donna Elvira dans ce célèbre chef-d’œuvre de Mozart. Le site Internet du Festival d’opéra de Québec résume ainsi l’intrigue : « Les victimes de Don Juan se rassemblent au fil de l’œuvre pour chercher à évincer ce séducteur toujours en quête de nouvelles proies. Le fantôme du Commandeur, assassiné au cours d’un duel où il cherchait à venger l’honneur de sa fille Donna Anna, sonne finalement le glas du libertin. »

« C’est un opéra qui est toujours d’actualité avec des airs connus et accessibles », souligne Odéi Bilodeau Bergeron. Les sept chanteurs présents apportent une grande diversité musicale, selon elle.

Les Violons du Roy

Plus à court terme, Odéi est de retour avec Les Violons du Roy, sous la direction de Bernard Labadi, pour la présentation du Roi Arthur de Purcell. Elle fera partie du Chœur de la chapelle de Québec les 10 et 11 mai à Québec au Palais Montcalm et le 13 mai à Montréal à la Maison Symphonique. Cette production mettra en vedette des solistes exceptionnels, de niveau international, dont l’extraordinaire Anna Prohaska.

Enfin, Odéi Bilodeau Bergeron est récipiendaire de la bourse Aida, offerte par la Fondation des Jeunesses musicales du Canada, qui vient en aide aux jeunes musiciens pour soutenir des projets leur permettant de poursuivre leur carrière. « J’avais fait la demande pour un soutien financier à l’enregistrement vidéo d’airs d’opéra et de mélodies françaises dans le but de m’inscrire à différents concours d’envergure internationale », souligne-t-elle.

Jeunes ambassadeurs lyriques

Au moment de mettre sous presse, nous avons appris qu’Odéi Bilodeau Bergeron est lauréate des Jeunes ambassadeurs lyriques 2017.

« Les Jeunes ambassadeurs lyriques font des auditions au Canada pour sélectionner de jeunes chanteurs canadiens et les aider à participer à différents concours internationaux et à obtenir des rôles auprès de différentes compagnies d’opéra de par le monde », explique-t-elle. Ils choisissent plusieurs lauréats canadiens qui vont se produire dans différents concours, productions d’opéra et de concerts un peu partout. Cela a permis notamment à Odéi de passer en demi-finale du concours Riccardo Zandonai qui aura lieu en Italie du 30 mai au 3 juin prochain.

« C’est un tremplin pour passer directement en demi-finale de concours internationaux sans faire les préliminaires et les éliminatoires », ajoute la soprano.