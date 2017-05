Jeune pianiste talentueux recherche un piano qui ne sert plus

Crédit photo : Courtoisie

Un jeune pianiste rempli de talent offre à la personne qui pourra lui offrir un piano dont elle ne se sert plus de lui jouer quelques pièces, étant donné qu’un morceau important de son piano s’est brisé, le rendant inutilisable.

C’est son professeur de piano, Serge-André Jones, qui a lancé l’appel à tous. Son élève, Jonathan Miville, est âgé de 9 ans et a beaucoup de potentiel selon lui. «Je lui avais trouvé un bon piano usagé. Ses parents l’ont fait déménager et accorder puis, sans crier gare, une pièce importante a brisé et le piano est bon pour la poubelle», raconte monsieur Jones.

Les parents du jeune homme de Saint-Cyrille ont donc déboursé beaucoup d’argent pour rien. «Jonathan aime beaucoup le piano, pratique beaucoup, mais n’a qu’un petit clavier électronique.» Monsieur Jones sait que parfois, des gens ont des pianos, mais ne s’en servent plus. Il lance donc un appel à tous.

En échange, le jeune pianiste et son professeur proposent de jouer quelques pièces au généreux donateur.

Contactez : Serge-André Jones au 418 247-3055.