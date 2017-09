Jean Dallaire sollicite un 3e mandat à Saint-Denis

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-DENIS-DE LA BOUTEILLERIE — Le maire Jean Dallaire sollicite un 3e mandat à la mairie à la municipalité de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Il en a fait l’annonce vendredi en plus de présenter son équipe de candidats aux postes de conseillers.

Avant de se tourner vers l’avenir, monsieur Dallaire a dressé un bilan des quatre années de son dernier mandat. Au nombre des réalisations de son équipe, il a entre autres cité la réfection complète du Rang du Bras et l’obtention de trois fleurons aux Fleurons du Québec. L’organisation des Fêtes du 175e anniversaire de la municipalité de même que l’achat de la chapelle et du presbytère de la grève figurent en outre dans ce bilan.

« Faire de la politique est un don de soi de plus en plus important. Cela demande à la famille de faire des sacrifices », dit-il. Pour Jean Dallaire, il est important « de s’entourer de gens qui veulent que l’on travaille ensemble aux mieux-être de nos concitoyens. » Il a trouvé cette volonté chez les six candidats qui composent son équipe : Mme Lynda Lizotte, MM. Réal Lévesque, Patrick Dionne, Dany Chénard, Étienne Brodeur et Jean-Luc Therrien. Il a remercié les quatre conseillers qui ont décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat : Mmes Marie-Hélène Dumais et Annick Mercier (qui avait quitté en décembre dernier) ainsi que MM. Christian Lévesque et Denis Morneau.

Enfin, Jean Dallaire a résumé les enjeux pour les prochaines années. Avec son équipe, il compte terminer différents projets, dont celui de la collecte et du traitement des eaux usées, en plus de travailler activement avec d’autres organismes du milieu à la relance potentielle d’un dépanneur avec service d’essence et de cantine. Notons aussi parmi les projets la création d’un nouveau quartier résidentiel principalement axé sur les jeunes familles et le maintien d’un taux de taxation abordable en fonction des services offerts. Monsieur Dallaire juge important de garder les infrastructures en bon état et sécuritaires pour les usagers et de continuer à soutenir les organismes du milieu.