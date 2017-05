Jasmin Bélanger : judoka de l’année

Crédit photo : Courtoisie

C’est sans surprise que le judoka Jasmin Bélanger, de La Pocatière, a remporté le titre de Judoka de l’année 2016-2017 lors du 36e Gala de l’Excellence-Desjardins qui se tenait le samedi 13 mai dernier à l’école Saint-Charles de La Pocatière devant une centaine de parents, judokas et amis.

Le bonsaï d’or commandité par Groupe Coopératif Dynaco lui a été remis par Mme Hélène Thériault, directrice des services administratifs et amélioration continu. En plus de son titre Judoka de l’année, Jasmin a remporté celui de Compétiteur de l’année. Il a reçu le trophée Premier Tech des mains de M. Bernard Bélanger. Jasmin Bélanger a connu une année exceptionnelle sur le plan des performances, mais aussi au plan technique. Il a obtenu le grade de ceinture marron et fait preuve d’assiduité aux entraînements. Pour Jasmin la saison n’est pas terminée puisqu’il poursuit son entraînement pour le championnat canadien à Calgary le 27 mai. D’ailleurs avant le gala d’Excellence, Jasmin a reçu lors d’un entraînement, les précieux conseils de Alix Renaud-Roy membre de l’équipe nationale.

Le bonsaï d’argent commandité par la firme de comptables Raymond-Chabot-Grant-Thornton, représentée par M. Donald Boucher, a été décerné à Olivier Michaud de Sainte-Louise, tandis que le bonsaï de bronze commandité par Internotaires Garon-Lévesque Gagnon St-Pierre et représenté par Me Louis Garon, a été remis à Mark Fournier de Saint-Gabriel.

D’autres catégories étaient également au programme du Gala Excellence-Desjardins. Ainsi la jeune Naomie Pelletier-Bélanger a remporté le titre Espoir. Le trophée du progrès est allé à Eugénie Anctil. Justin Lizotte de La Pocatière est sorti du gala avec deux trophées, soit celui de l’habileté technique et celui du compétiteur de l’année chez les U -10 U12 Élite. Oscar Dufresne pour sa part est devenu la recrue de l’année et Mégan Lévesque de Saint-Pacôme la révélation en compétition.

Pour sa part, Olivier Larouche de La Pocatière remportait le trophée Persévérance-Desjardins qui lui était remis par M. Jacques Lavoie président de la caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière. Le titre de bénévole de l’année a été gagné par Mme Marie-Claude Girard, membre du conseil d’administration du club et très impliquée dans l’organisation de différentes activités. Enfin, Jérémy Lévesque, Charles Dubé et James Bilodeau-Cloutier remportaient des médailles d’or chez les compétiteurs Judo-école au terme des deux coupes Dynaco tenues au cours de la saison 2016-2017.

Le Gala d’excellence-Desjardins 2017 mettait fin à la saison régulière du club Judo-La Pocatière. La 43e saison du club Judo-La Pocatière s’amorcera en septembre prochain.