Jardin des Pèlerins : un parcours découverte pour comprendre l’agriculture biologique

Crédit photo : Maxime Paradis

Spécialisé dans la culture maraîchère biologique depuis 1999, le Jardin des Pèlerins de Saint-André de Kamouraska offre désormais un parcours découverte axé sur la biodiversité en agriculture. Inauguré il y a moins d’un mois, déjà quelques visiteurs l’ont parcouru.

C’est suite à une demande de leur clientèle qu’Andrée Deschênes et Anne Fortin ont décidé de mettre en place ce parcours informatif. « Le but n’est pas d’en faire une activité première, mais complémentaire », d’expliquer les copropriétaires, qui produisent, transforment et vendent le fruit de leur production maraîchère à la ferme.

Composé de 12 stations, le parcours se réalise à partir d’un petit plan fourni aux visiteurs. Chaque station est facilement repérable grâce à une chaise colorée munie d’un drapeau sur laquelle y est attachée une tablette informative qui doit permettre de mieux observer, comprendre et vivre les pratiques en agriculture biologique. « Les stations proposent toutes une thématique différente, comme la rotation des cultures, les haies brise-vent, les mauvaises herbes, etc. Certains thèmes resteront année après année, alors que d’autres changeront au fil du temps », d’indiquer André Deschênes.

D’une durée de 45 min à 1 h, le parcours se réalise au coût de 5 $/personne. Déjà, plusieurs l’ont arpenté depuis sa mise en place il y a moins d’un mois. Mmes Deschênes et Fortin espèrent maintenant en accueillir davantage d’ici la fin de l’été.