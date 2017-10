Jacques Tanguay candidat à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Jacques Tanguay sera candidat au poste de conseiller municipal au siège numéro 5 de l’élection municipale à Saint-Jean-Port-Joli. Ses 16 années d’expérience, notamment à titre de directeur général de la ville de Saint-Pascal et de secrétaire-trésorier de Saint-Jean-Port-Joli, sont ce qui le motive à se présenter.

Au fil de sa carrière professionnelle, qui compte à ce jour 40 années à des postes de gestion et de direction, il a su mettre à profit ses aptitudes et connaissances afin d’atteindre les objectifs fixés dans les différents mandats qui lui ont été confiés. En étant élu à titre de conseiller, il entend notamment être disponible et à l’écoute de ses concitoyens (es).