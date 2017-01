Jacques Dufour expose

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Journaliste retraité de la radio CHOX-FM de La Pocatière, Jacques Dufour procédera au vernissage de son exposition « Québec et notre chez-nous » le 19 janvier 2017, à compter de 17 h, à l’Édifice Gérard-Dallaire, en collaboration avec le comité d’exposition de La Pocatière.

Né à Baie-Saint-Paul et peintre autodidacte, Jacques Dufour a baigné dans un milieu propice à la vie artistique, ce qui l’a amené tout naturellement vers la peinture. En 2014, il participait à son premier symposium de peinture à Kamouraska et, en 2015, il gagnait le prix de la Ville de La Pocatière sous le thème Ma rue principale en fête.

Le thème de cette exposition lui permet de nous faire voir, à travers son regard de peintre, certaines scènes du Vieux-Québec ainsi que celles de son coin de pays et du Kamouraska.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 27 février 2017. La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudi soir, de 19 h à 21 h, et les samedis et dimanche avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque. L’entrée est libre.