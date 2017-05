ITA La Pocatière : voyage d’étude en Alberta

Crédit photo : Courtoisie

Les élèves du diplôme d’études professionnelles, Production animale de l’ITA campus de La Pocatière ont réalisé un voyage d’études en Alberta du 18 avril au 2 mai. Vendredi dernier, l’heure était au bilan.

Les participants sont Justin Bilodeau, Saint-Michel-de-Bellechasse; Jordane Caron, Saint-Épiphane; Samuel Cloutier, Sainte-Hélène-de-Kamouraska; Ann-Sophie Gaudreau, Montmagny; Mario Pelletier, La Pocatière; Samuel Michaud, Saint-André-de-Kamouraska; Étienne Thériault, Sainte-Épiphane et Mylène Fournier, enseignante.

Lors de ce voyage, les élèves ont visité des fermes porcines, ovines et laitières, une fromagerie, une microbrasserie, etc. Ce qu’ils retiennent surtout des fermes bovines visitées est leur taille. Les entreprises albertaines ont de plus grandes superficies est des troupeaux qui comptent en moyenne 200 à 300 têtes, comparativement à une moyenne de 70 têtes environ par ici. Leur façon d’élever est différente, ont-ils constaté.

Stages

Les étudiants ont effectué des stages à la ferme. Intégrés dans des familles, ils ont pu s’imprégner de la culture albertaine où les valeurs traditionnelles et religieuses sont plus fortes qu’au Québec, ont-ils observé. Ils ont aussi effectué des visites touristiques, notamment à Banff et au Lake Louise.

Le voyage a été réalisé avec un budget de 18 500 $. Chaque élève effectuait une mise de fonds. Ils ont eu le soutien de plusieurs partenaires financiers, dont Éducation internationale pour un montant de 8 000 $.

Le programme

Le programme Diplôme d’études professionnel, Production animale est d’une durée de 45 semaines dont 11 en stage sur des entreprises de la région et englobe les productions laitières, bovines, ovines et caprines. Le programme couvre différentes compétences : alimentation, soins et reproduction du troupeau, programme de culture, préparation du sol, tracteur, équipements et entretien, soudure et oxycoupage ainsi qu’un supplément en comptabilité. Les inscriptions sont en cours. La prochaine cohorte sera du 14 août 2017 au 29 juin 2018.