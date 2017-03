ITA à La Pocatière : Norbert Morin s’attend à ce que le dossier soit accéléré

Crédit photo : Maxime Paradis

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, s’attend à ce que le dossier de l’ITA à La Pocatière accélère, maintenant que Laurent Lessard est aux commandes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Une semaine après la sortie Facebook de Laurent Lessard, dans laquelle il indiquait travailler à développer un modèle unique pour l’ITA de La Pocatière, Norbert Morin accordait publiquement sa pleine confiance au nouveau ministre de l’Agriculture dans le dossier. «Je crois maintenant que ça va accélérer», mentionnait-il.

Le député de Côte-du-Sud ajoutait être convaincu du désir du ministre d’assurer la pérennité de l’institution et de travailler à trouver des solutions.

Société d’État

En ce qui concerne le projet de société d’état qu’il avait soulevé en novembre dernier, Norbert Morin croit qu’il est maintenant prématuré de prétendre que cette solution sera retenue avec l’arrivée d’un nouveau ministre à la tête du MAPAQ.

Au même moment, le Cégep de La Pocatière, qui suggérait à la ministre de l’Enseignement supérieur, Hélène David, un regroupement administratif avec l’ITA de La Pocatière, déplorait à l’époque que sa solution n’ait pas été davantage étudiée. À ce chapitre, Norbert Morin mentionnait vouloir maintenant impliquer le Cégep dans les discussions. «Je voudrais que la directrice, Marie-Claude Deschênes, puisse présenter son projet», déclarait-il.

Espoir

De son côté, le Cégep de La Pocatière espère toujours faire partie de la solution concernant l’ITA, suite au passage du premier ministre Philippe Couillard dans la région. «Je n’ai pas eu la chance de discuter avec M. Couillard concernant l’ITA, mais son chef de cabinet m’a dit qu’ils avaient eu une discussion à leur arrivée à La Pocatière et que le premier ministre aurait demandé à M. Lessard et Mme David de se pencher sur la problématique de l’ITA. On garde espoir», de conclure la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes.