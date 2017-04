Isabelle Ducas lance Histoires de fric

Crédit photo : Maurice Gagnon

Pour bien des gens, gérer ses finances personnelles est un véritable défi quotidien. Hypothèque, achat d’une voiture, retraite, endettement : on ne sait plus trop où donner de la tête. La journaliste à La Presse, Isabelle Ducas, vient de publier Histoires de fric, un livre pour le «vrai monde» qui permet de retrouver son chemin dans toutes ces angoisses financières.

Originaire de Saint-Pacôme, Isabelle Ducas a vécu et étudié au Kamouraska jusqu’à son départ pour l’université. À Montréal, elle a étudié en communication, en sciences politiques et en journalisme. Elle a travaillé pour différents médias, dont Le Soleil, La Voix de l’est, Le Droit, la Presse canadienne, Affaires+ et La Presse.

Pendant quatre ans, des gens ordinaires lui confient leurs questions dans le cadre de la chronique Train de vie sur les finances personnelles. Elles racontent leurs histoires en essayant, avec l’apport d’experts, de leur proposer des conseils et des solutions pour s’en sortir. Histoire de fric regroupe une trentaine de ces histoires, retravaillées et mises à jour. «J’ai fait un gros travail de réédition», raconte Isabelle Ducas en visite chez sa mère à La Pocatière.

Éviter les erreurs

À travers les histoires des personnes qu’elle a interviewées au fil des ans pour sa chronique, Isabelle Ducas souhaite que d’autres gens s’y reconnaissent, qu’ils y trouvent leurs propres solutions. D’ailleurs, sur la couverture du livre on retrouve l’inscription : Comment éviter les pires erreurs grâce à celles des autres. «Ce sont des conseils qui peuvent s’appliquer à tout le monde», insiste Isabelle Ducas.

Le livre pousse aussi le consommateur à réfléchir sur ses valeurs, sur sa façon de consommer et de dépenser, sur ses priorités. Les intérêts de l’un ne sont pas nécessairement ceux de l’autre, note la journaliste. Chacun, dit-elle, doit se demander ce qui est important pour lui pour ensuite faire ses choix en fonction de ses intérêts et de ses moyens. Cela peut être important pour son voisin d’investir dans une nouvelle voiture plus luxueuse, mais cela l’est-il vraiment pour soi?

«Les questions financières affectent les relations familiales, la vie de couple, la santé. Ce n’est pas juste une question de calcul», ajoute madame Ducas. Le risque, dit-elle, croit quand on dépense plus que l’on gagne.

Bref, Histoires de fric veut apporter une vision d’ensemble des différentes situations qui peuvent un jour ou l’autre affecter ses finances personnelles. Le livre nous enseigne que prendre ses affaires en main est d’abord une responsabilité personnelle. L’ouvrage pose les bonnes questions et livre au lecteur des conseils financiers d’experts objectifs qui n’ont rien à leur vendre. Les histoires sont toutes issues de vraies situations.