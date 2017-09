Intersport à La Pocatière deviendra Sports Experts

Crédit photo : Maxime Paradis

Intersport à La Pocatière changera de bannière pour adopter celle de Sports Experts, comme 33 autres magasins du genre au Québec. Ce changement s’inscrit dans un vaste mouvement qui doit faire passer le nombre de magasins Sports Experts de 68 à 101 à travers le Québec, et cela, au moment même où la bannière célèbre son 50e anniversaire d’existence.

« Sports Experts est la marque de confiance la plus respectée auprès des Québécois pour le sport et la vie active. Nous comptons ainsi uniformiser notre offre dans un plus grand nombre de régions et de municipalités du Québec », a déclaré Duncan Fulton, président de FGL Sports, entreprise détentrice des franchises Interpsort et Sports Experts au Québec.

Pour le propriétaire du magasin de La Pocatière, M. Claude Desrosiers, associé à la bannière Intersport depuis 17 ans, ce changement est très bien accueilli. « Sports Experts a toujours eu un rayonnement plus important au Québec parce que la bannière était implantée dans les gros marchés. Intersport, c’était surtout des magasins en région », précisait-il.

De plus, un des avantages majeurs qu’il voit avec ce changement de bannière, c’est l’uniformisation au chapitre de la publicité. « Il y a des économies d’échelles qui seront réalisées par le regroupement, car il n’y aura plus deux circulaires à envoyer. À Saint-Pascal, par exemple, les gens recevaient dans le publi-sac la circulaire de Sports Experts et celle d’Intersport. Dans quelques semaines, il y en aura plus qu’une », de mentionner le propriétaire franchisé.

En ce qui concerne les prix sur la marchandise, ceux-ci resteront sensiblement pareils, assurait-il.

Changements mineurs

Ce changement de bannière n’entraînera pas de modifications au magasin Intersport de La Pocatière, qui a déjà bénéficié de rénovations majeures et d’un agrandissement significatif il y a quelques années à peine.

Comme le soulignait Claude Desrosiers, seules les enseignes intérieures et extérieures Intersport disparaîtront. Ces changements doivent être effectués dans la semaine du 16 octobre. Avant, une vente liquidation d’inventaire doit débuter le 27 septembre et se poursuivre jusqu’au 15 octobre prochain pour préparer au changement de bannière.

En ce qui concerne l’ouverture officielle sous le nouveau nom Sports Experts, Claude Desrosiers prévoit la réaliser au courant de la semaine du 23 octobre.