Inscriptions pour la Course de la rivière Ouelle

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Les amateurs de marche et de course à pied peuvent s’inscrire dès maintenant à la 2e édition de la Course de la rivière Ouelle qui se tiendra le dimanche 2 juillet prochain. Le parcours de 1 km — 3 km — 5 km — 10 km s’étire tout au long des méandres de la rivière Ouelle.

La qualité de l’évènement contribue au dynamisme, à la vitalité, au développement économique et au rayonnement du Kamouraska. Cette année, la Course de la rivière Ouelle s’est affiliée à la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA). La sanction de niveau ARGENT signifie que les organisateurs ont pris les moyens pour assurer la tenue d’un évènement sécuritaire et de qualité.

À l’affût des toutes dernières technologies, le parcours sera chronométré par la firme Sportstats; chronométreur des plus grands évènements de course à pied au Canada. Les dossards seront munis d’une puce électronique et les participants recevront leurs résultats automatiquement au fil d’arrivée.

Cette année, Tourbières Lambert renouvelle son appui au projet à titre de partenaire principal. Plus d’une trentaine d’entrepreneurs de la région ont choisi de s’associer à la Course de la rivière Ouelle. Retenons, entre autres, l’implication de la municipalité de Rivière-Ouelle, Groupe Coopératif Dynaco et la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.