 Inondations au Québec : appel à la solidarité de la communauté d’affaires

Devant l’ampleur des inondations qui frappent plusieurs régions du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) tient à manifester aux citoyens et aux propriétaires d’entreprises touchés, le soutien de tout le réseau des chambres de commerce du Québec, dont celle de Kamouraska L’Islet (CCKL).

« La FCCQ lance un appel à tous, et en particulier à la communauté d’affaires, de continuer à faire preuve de générosité et de témoigner leur solidarité envers les régions aux prises avec la crue des eaux, en donnant généreusement à la Croix-Rouge à l’intention des sinistrés », a invité Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Ces gens, nombreux, vivent des moments extrêmement difficiles; nous devons exprimer notre soutien en appuyant ceux qui sont sur place pour aider. »

« Les besoins sont criants maintenant et le seront encore au cours des prochaines semaines », a pour sa part rappelé le vice-président de la Croix-Rouge canadienne pour le Québec, Pascal Mathieu. « Nos équipes sont à l’œuvre dans plus de 30 municipalités touchées par les inondations au Québec, soutiennent les opérations dans 12 centres d’accueil et d’information et viennent en aide à plus de 2 500 sinistrés ».

« Nous savons notre communauté d’affaires solidaire des difficultés pouvant être rencontrées par leurs pairs dans une telle situation et je sollicite la collaboration de chacun pour faire des dons en soutien aux sinistrés », a déclaré Luc Forgues, directeur général de la Chambre de commerce Kamouraska L’Islet.

Dans les différentes régions, plusieurs entreprises et commerces sont atteints et l’activité économique est affectée. La FCCQ et son réseau de chambres de commerce ainsi que la CCKL suivent de près l’évolution de la situation.