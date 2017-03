Informatique IDC souffle 30 bougies

Crédit photo : Archives Le Placoteux

En 1987, Jean-Luc Tremblay ouvre un commerce d’informatique à La Pocatière. Trente ans plus tard, Informatique IDC est devenue la référence en produits et services informatiques. La nouvelle direction entend bien faire profiter à sa clientèle de cet important anniversaire.

« Il fallait être visionnaire pour ouvrir un commerce de ce type à l’époque. L’informatique résidentielle en était à ses débuts, peu avaient envie de se lancer dans un domaine en émergence » explique Hugo Dubé, qui s’est porté acquéreur d’Informatique IDC en 2013.

« Je suis de ceux qui sont nés avec une souris dans la main. J’ai grandi dans le contexte de l’informatique, un secteur qui m’a toujours fasciné et qui change continuellement nos vies. C’est la raison pour laquelle j’en ai fait mon gagne-pain, d’abord en fondant Servlinks communications de Rivière-du-Loup, puis en faisant l’achat d’Informatique IDC. J’ai marché dans les pas de Jean-Luc, qui avait ouvert la voie », poursuit M. Dubé.

Une entreprise n’est rien sans ses clients. Ce sont donc eux qui en profiteront. « Nous amorcerons bientôt une série de promotions inédites. De plus, nous préparons une grande fête afin de souligner les 30 ans d’Informatique IDC. Avec la compétition, c’est un exploit de durer si longtemps. Si plusieurs ont tenté de copier notre formule gagnante, nous demeurons le leader. Il n’y a rien de mieux que l’original », conclut Hugo Dubé.

En exploitation depuis 1987, Informatique IDC se spécialise dans l’informatique pour les entreprises, l’infonuagique (cloud computing) et la programmation. L’entreprise a su s’adapter aux changements qui ont jalonné l’évolution de la communication informatisée. Au fil des ans, les solutions ont été bonifiées afin d’augmenter l’efficacité et la productivité de vos opérations dans un environnement informatique stable et sécuritaire.