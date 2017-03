Indice de vétusté des écoles : les commissions scolaires de la région réagissent

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Suite à la parution de la compilation de l’indice de vétusté des bâtiments scolaires québécois, la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a tenu à expliquer les résultats obtenus. De son côté, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud en a profité pour annoncer de nouveaux investissements dans ses bâtiments.

À la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, on estime le taux de vétusté à 11,58 %. Lors d’une lecture précédente réalisée en mai 2015, ce taux était plutôt de 3,86 %.

Le secrétaire général et directeur des communications, M. Éric Choinière, explique ce résultat par un changement demandé par le ministère de l’Éducation dans l’évaluation des bâtiments. «Avant, on nous demandait d’axer notre évaluation sur huit points précis, alors que l’an dernier, on a demandé de prendre en considération l’ensemble du bâtiment», expliquait-il.

Le résultat obtenu est donc une photographie de la réalité au printemps 2016, avant que la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup ne profite de la saison estivale pour procéder à des rénovations. Depuis, beaucoup de planchers et de salles de bains ont été refaits dans des écoles et d’autres travaux majeurs sont prévus à l’été 2017. «On met en moyenne de 6 à 7 millions $ par année en rénovation dans nos bâtiments. On prévoit encore le même montant l’été prochain et une grande partie de ce qu’on devait faire en cinq ans a déjà été fait», de mentionner Éric Choinière.

Sur le territoire de Kamouraska, les écoles ayant reçu la note D sont l’école Saint-Louis de Kamouraska et Saint-Louis de Saint-Joseph, l’école J.-C. Chapais de Saint-Denis, l’école Saint-Philippe de Saint-Philippe-de-Néri et l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Éric Choinière estime que ces bâtiments ont de bonnes chances d’être rénovés au courant de l’été 2017.

Côte-du-Sud

À la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, on a profité de la publication de l’indice de vétusté pour annoncer l’investissement prochain de 2 millions $ dans quatre de ses bâtiments.

Parmi les établissements ciblés, mentionnons dans L’Islet, l’école secondaire de la Rencontre à Saint-Pamphile, qui bénéficiera d’une réfection de sa toiture au coût de 470 000 $.

Autrement, la Commission scolaire mentionnait qu’à la fin de l’été 2017, c’est plus d’une vingtaine de projets qui auront été réalisés durant l’année scolaire 2016-2017 pour un montant d’environ 12 000 000 $.