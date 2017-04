Incendie dans un chalet à Rivière-Ouelle

Crédit photo : Maxime Paradis

Un feu de cheminée, qui s’est rapidement répandu dans une résidence de Rivière-Ouelle, a nécessité l’intervention des pompiers de la Régie Kamouraska-Ouest et ceux de La Pocatière, mardi après-midi.

C’est vers 14 h que les pompiers de la Régie intermunicipale du Kamouraska-Ouest ont été appelés à intervenir à ce chalet du chemin de la Pointe, non loin du Camping de Rivière-Ouelle. De nouveaux propriétaires venaient tout juste d’en faire l’acquisition récemment et s’apprêtaient à en prendre pleinement possession, sous peu. Ces derniers étaient d’ailleurs à l’intérieur du bâtiment avec les anciens propriétaires au moment où ils ont commencé à sentir une odeur de fumée persistante, et cela, une heure après avoir allumé la fournaise. « Le tout a commencé dans la cheminée, mais l’incendie est dû à un problème avec la fournaise à l’huile. Les deux anciens propriétaires ont également été conduits à l’hôpital après avoir été incommodés par la fumée », d’expliquer le directeur de la Régie intermunicipale de Kamouraska-Ouest, M. Christian Gagnon.

Beaucoup de dommages

Même si la structure extérieure semblait pourtant en bon état, Christian Gagnon confirmait qu’il y avait beaucoup de dommages à l’intérieur du bâtiment. « C’est calciné partout. Autant au sous-sol qu’au premier étage et dans l’entretoit », précisait-il.

Après 1 h d’intervention, les pompiers avaient maîtrisé l’incendie.