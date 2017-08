Inauguration des nouvelles installations du terrain de baseball de Saint-Pascal

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Après deux ans d’efforts et la mobilisation de plusieurs acteurs du milieu, l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal était fière de présenter ses nouvelles installations situées sur les terrains de l’école primaire Mgr-Boucher.

Ce projet ambitieux, débuté l’automne dernier avec la phase 2 de l’aménagement du terrain de baseball vient compléter ce qui avait été amorcé en 2011 et répond aux attentes de l’association, qui joue plus de 100 parties durant la saison estivale à Saint-Pascal. S’élevant à 335 000 $, le projet comprend l’agrandissement de la surface de jeu à l’avant-champ, l’aménagement d’une clôture sur l’ensemble du terrain ainsi qu’un arrêt-balle, l’installation d’un système d’éclairage au LED, la construction d’une régie technique et de deux toilettes, l’achat de deux estrades, l’aménagement de deux abris pour les joueurs et l’installation d’un système de drainage complet au champ extérieur en plus de son nivellement.