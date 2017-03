Impressions Soleil devient Base 132

Crédit photo : Maxime Paradis

Les entreprises Impressions Soleil, Imprimerie Pré-Texte, Katapulte groupe créatif et Gigrafe fonctionneront désormais sous la dénomination Base 132. L’annonce, réalisée par les deux copropriétaires de ces entreprises, Bernard Généreux et Carl Thomassin, survient à l’approche du 25e anniversaire de création de leur première entreprise, Impressions Soleil.

Cette nouvelle appellation, qui est effective à partir de maintenant, est la suite logique d’une réflexion stratégique entamée il y a plus d’un an par les propriétaires. « L’entreprise est en croissance, on a fait des acquisitions par le passé et il y en aura d’autres à l’avenir. C’était de plus en plus difficile sur le plan de la gestion de fonctionner avec trois-quatre appellations différentes, lors de la facturation, des soumissions, de la gestion des médias sociaux et des sites internet », d’expliquer Carl Thomassin.

Avec cette nouvelle appellation, les copropriétaires veulent également créer un sentiment d’unité au sein de leurs quatre places d’affaires de La Pocatière, Saint-Pascal, Rivière-du-Loup et Québec, qui regroupent un total de 25 employés. D’ailleurs, mentionnons que ce changement n’occasionne aucune perte d’emplois au sein de l’entreprise.

L’axe de la 132

Avec une clientèle répartie dans tout le Québec et même en Ontario, Base 132 réalise, malgré tout, une bonne partie de son chiffre d’affaires entre Québec et Les Basques, soit autour de l’axe de la route 132, où le siège social de l’entreprise, à La Pocatière, a d’ailleurs pignon sur rue, ce qui explique en partie la nouvelle dénomination.

En ce qui concerne le slogan : « Ensemble, dépassons vos attentes », ce dernier se veut maintenant la marque de commerce de l’entreprise qui continue de miser sur ses trois secteurs clés que son le web, le design et l’impression.

Impression

Malgré les difficultés rencontrées par certaines entreprises dans le domaine de l’impression, Base 132 continue de se démarquer à cet égard. Selon Bernard Généreux, ce service reste tout aussi important que les autres dans le développement dans leur entreprise. « Le mois dernier a été le plus achalandé de notre histoire en matière d’imprimerie. Les investissements que nous avons faits ces dernières années pour être à la fine pointe de la technologie nous permettent d’en faire plus et à moindre coût », expliquait-il.

Carl Thomassin mentionnera également que ce secteur leur permet de réaliser environ 50 % de leur chiffre d’affaires et que les acquisitions d’entreprises réalisées au fil du temps leur ont permis de maintenir un volume d’impression intéressant, malgré la diminution rencontrée dans ce domaine d’activité.