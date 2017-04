Importante rencontre sur la sécurité alimentaire en Chaudières-Appalaches

Crédit photo : Courtoisie

Devant une situation jugée plus qu’inquiétante, des représentants d’organismes communautaires de la région de Chaudière-Appalaches ont rencontré le caucus du parti ministériel au parlement à Québec, le jeudi 13 avril dernier.

Avec la croissance des demandes en denrées alimentaires des organismes communautaires et voyant son financement stagner, la directrice de la banque alimentaire Moisson Beauce, Nicole Jacques, sonne l’alarme. Cette dernière s’interroge comment elle pourra continuer à donner ce service essentiel si une solution n’est pas trouvée rapidement. Pour bien démontrer qu’il s’agit d’un problème qui concerne l’ensemble de la région de Chaudière-Appalaches, elle était accompagnée par Guy Drouin qui assume la direction de la Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet et Soupe au Bouton. À la suite de l’exposé des faits par la directrice de Moisson Beauce, les élus et leurs représentants ont rapidement constaté l’urgence de la situation et pris conscience des conséquences qui en résulteraient si rien ne change. L’ensemble des participants est résolu à trouver une solution à court terme. Les représentants du gouvernement libéral ont la ferme intention de donner suite à cette rencontre dans un avenir rapproché.