Important contrat pour l’entreprise étudiante Ski’s’récup

L’entreprise étudiante Ski’s’récup, qui évolue entre les murs de l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, vient de décrocher un contrat majeur avec le Massif de Charlevoix. Celui-ci consiste à livrer une cinquantaine de meubles confectionnés à partir de skis ou planches récupérés pour l’ouverture de la prochaine saison hivernale.

C’est au début de l’été que cette entente exclusive a été négociée entre François Boucher, enseignant en éducation physique à l’École secondaire Chanoine-Beaudet et superviseur du projet Ski’s’récup, et M. Frédéric Sujobert, directeur général du Massif. « On l’avait approché pour qu’un de nos bancs soit exposé là. Il a été séduit par notre projet, car ça revient aux jeunes. Il nous a donc commandé une cinquantaine de meubles pour meubler la cafétéria et le bar, entre autres », d’expliquer l’enseignant.

Ce contrat, le plus important récolté par la jeune entreprise née il y a à peine deux ans, représente à lui seul une visibilité permanente, car les réalisations exposées au Massif pourront toutes êtes vendues, de confirmer François Boucher. « Ça tombe à point. À la fin de la dernière année scolaire, on n’était pas mal allé au maximum de ce qu’on pouvait vendre localement et il fallait se trouver de nouveaux marchés. Maintenant, chaque fois qu’on vendra une pièce au Massif, on pourra la remplacer, ce qui va assurer un bon roulement de notre inventaire », ajoutait-il.

La production des patères, bancs, tables d’appoint et crochets pour manteaux fixe au mur, qui seront tous confectionnés avec du cèdre naturel, doit débuter lors la rentrée scolaire pour une livraison au début de la prochaine saison de ski au Massif de Charlevoix. Pour répondre à la demande, François Boucher fera passer le nombre d’élèves en adaptation scolaire sur le plateau de travail de Ski’s’récup de trois à cinq, à raison de deux à trois jours par semaine.

Mentionnons que les profits réalisés par Ski’s’récup permettent notamment de financer les activités des 35 élèves inscrits au sein de la concentration ski-snow de l’École secondaire Chanoine-Beaudet.