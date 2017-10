Il sauve la vie de son collègue pompier

Crédit photo : Maxime Paradis

Le 7 septembre 2016, Stéphane D’Amours et Tommy Dionne allaient combattre un feu à la chaufferie du Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), en compagnie d’autres collègues pompiers. Mais ce qui devait être un feu comme les autres, une journée comme les autres, a pris une tournure dramatique. Victime d’un arrêt cardio-respiratoire après avoir quitté les lieux de l’incendie, Stéphane aurait pu ne jamais s’en remettre, n’eût été la rapidité d’intervention de son collègue Tommy.

Il était 6 h, le 7 septembre au matin, lorsque le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière est intervenu au CDBQ. Stéphane D’Amours était dans les premiers pompiers affectés au combat des flammes. Mais vers 6 h 45, il ne se sentait plus très bien et en a avisé son supérieur, le directeur Stéphane Dubé, qui a demandé aux ambulanciers sur place de l’évaluer. Trente minutes plus tard, D’Amours se sentait prêt à retourner combattre le feu, mais son directeur a plutôt choisi de l’assigner à d’autres tâches à la caserne en compagnie du pompier Tommy Dionne. C’est là-bas, vers 7 h 45, que D’Amours a un second malaise.

En route pour l’hôpital, situé à proximité, Stéphane perd conscience. Tommy, qui est au volant, gare la voiture devant l’urgence et intercepte un passant à qui il demande d’aller chercher du secours à l’intérieur. « J’étais en mode réaction. Il avait besoin d’assistance immédiate et il n’y avait que lui et moi », de raconter Tommy, qui n’a pas hésité à pratiquer les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire dans véhicule, jusqu’à ce que Stéphane soit pris en charge par le personnel médical de l’hôpital.

Rapidité d’intervention

La rapidité d’intervention et le sang-froid dont a fait preuve Tommy Dionne ce jour-là ont assurément fait la différence pour sauver la vie du pompier Stéphane D’Amours. Ce dernier, qui s’en est tiré sans séquelle, a été inconscient pendant plus de 45 min avant d’être réanimé et transféré à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec.

On était tous les deux dans le même camion, assis un à côté de l’autre, en direction du même endroit.

Depuis, Stéphane D’Amours a repris du service aux côtés de Tommy et des autres pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, le printemps dernier. Et comble de l’ironie, une de leurs premières interventions conjointes a été de nouveau à la chaufferie du CDBQ. « On était tous les deux dans le même camion, assis un à côté de l’autre, en direction du même endroit », de confier Stéphane D’Amours. « Je crois que le cœur a arrêté de me battre un moment quand j’ai pris conscience de la situation », d’ajouter Tommy.

Médaille

Le 13 octobre dernier, lors de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers, Tommy Dionne a reçu la Médaille pour acte méritoire des mains du ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, à l’Assemblée nationale. Derrière la médaille, la date du 7 septembre 2016 est gravée. Elle est là pour lui rappeler qu’il a sauvé la vie de Stéphane. « C’est un bel honneur », de déclarer Tommy.

De son côté, Stéphane D’Amours ne sera jamais assez reconnaissant de ce que son ami et collègue a fait pour lui. « Quand on m’a transféré à Québec, on me donnait 5 % de chance de survie. Ce que Tommy a fait a eu une incidence sur tout le reste. Ça me fait plaisir de voir que ses actions ont été soulignées. C’est pleinement mérité et je lui serai éternellement reconnaissant », de conclure Stéphane D’Amours.