Hydro-Québec ferme son centre de services de La Pocatière

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Plus d’un an après avoir réaffecté les deux employés travaillant au centre de services de La Pocatière, Hydro-Québec a décidé de les maintenir à Rivière-du-Loup et de procéder à la démolition du bâtiment voisin de l’usine Bombardier sur la route 230.

L’an dernier, les deux employés basés à ce centre de services avaient été réaffectés à Rivière-du-Loup en raison de défauts structuraux majeurs dans le bâtiment pocatois. Hydro-Québec devait procéder à la rénovation de la bâtisse avant de rapatrier ces deux employés. Elle opte plutôt pour la démolition du centre et le maintien de ces deux effectifs à Rivière-du-Loup. «L’année 2016 nous a permis d’analyser la situation et de nous apercevoir que cette relocalisation n’avait aucun impact sur la qualité du service offert au Kamouraska. C’est ce qui a motivé la décision», de préciser Mme Catherine Bujold, porte-parole d’Hydro-Québec à Rimouski.

Personne d’attitré

Même si Hydro-Québec mentionne qu’il n’y aura aucun impact sur la qualité du service offert au Kamouraska, la société d’État ne peut pas confirmer que les deux employés relocalisés à Rivière-du-Loup resteront attitrés au Kamouraska. «Il n’y a personne d’affecté à un territoire précis, ils sont répartis sur le territoire en fonction des besoins. Ce qui compte, c’est qu’il y ait assez de monteurs pour intervenir dans toute la région», d’ajouter Mme Bujold.

À CIMT nouvelles, le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, déplorait la situation et mentionnait qu’il surveillerait l’efficacité du service de près.