Huit nouveaux logements abordables pour les aînés

L’habitation Îlot du Coin a été officiellement inaugurée dimanche dernier, à Saint-André. L’immeuble comprend huit logements abordables destinés à des familles à faible revenu. La réalisation de ce projet, qui a nécessité des investissements de plus de 1,5 M$, est une initiative de la Corporation Domaine Les Pèlerins.

Il s’agit du cinquième projet d’habitation de la Corporation Domaine Les Pèlerins qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Les huit logements disposent de deux chambres à coucher.

L’inauguration du nouvel immeuble a été soulignée par l’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, M. Norbert Morin, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et député de Côte-du-Sud, au nom du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, et par M. Gervais Darisse, président de la Corporation Domaine Les Pèlerins et maire de Saint-André.

« Dans une petite municipalité comme Saint-André, les citoyens ont compris depuis longtemps que des logements de qualité redonnent la dignité et une qualité de vie aux gens qui les habitent. Et la dignité permet de rester actif et de contribuer au développement du milieu. Voilà pourquoi la population a été si généreuse et a soutenu si largement cette construction communautaire», a dit le maire.