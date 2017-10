Huguette Moreau se raconte dans un livre : Seule sa coiffeuse le sait…

Crédit photo : Courtoisie

Mme Huguette Moreau-Lévesque de La Pocatière a exercé avec passion le métier de coiffeuse durant de nombreuses années. Le 7 octobre prochain, de 13 h à 17 h, elle lancera son autobiographie intitulée « Ma vie dans la coiffure et un peu plus », au club de golf de Saint-Pacôme.

Mme Moreau a eu une carrière hors du commun dans son domaine. Née de parents coiffeurs, elle a baigné pendant toute son enfance dans ce qu’elle aimait le plus, « jouer dans les cheveux. »

Dans son livre publié par La plume d’oie Édition, elle raconte son histoire et sa carrière, rapportant quelques anecdotes de sa vie de famille avec son mari Jean-Paul et ses trois garçons : Mario, Bernard et François, sans oublier, il va sans dire, quelques potins de salon de coiffure.

L’ouvrage de 232 pages compte de nombreuses photographies couleur des mannequins bénévoles qui ont, au fil des ans, paradé pour elle. Elles mettent en lumière ce qu’il est permis de qualifier de véritables œuvres d’art qu’elle a confectionnées à partir de cheveux.

Au nombre de ses réalisations, Mme Moreau-Lévesque a été reconnue par Les Coiffeurs Créateurs canadiens en 1967. Son salon de coiffure était avant-gardiste et elle suivait la mode du temps. Mme Huguette a été honorée pour ses coiffures de haute fantaisie.

En plus de faire l’objet de plusieurs reportages dans Le Soleil et Le Placoteux, elle fut invitée à parader avec ses mannequins pour l’émission Temps de vivre de Radio-Canada.

Retraitée, mais toujours animée par sa belle énergie, elle s’exprime à travers la peinture, le crochetage, en créant des cartes et elle sait apprécier la vie.

« Ma vie dans la coiffure et un peu plus » est un cadeau à offrir ou à s’offrir.