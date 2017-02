Hugues Bertrand expose à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière vous invite au vernissage de l’exposition « Nature sauvage » de l’artiste Hugues Bertrand, le 2 mars dès 17 h, à l’édifice Gérard-Dallaire de La Pocatière. L’exposition se poursuivra jusqu’au 10 avril 2017.

Passionné de la nature, M. Bertrand aime la terre et la mer et ne peut imaginer un monde sans arbres. La contemplation d’un arbre, d’un paysage, d’un lac ou de quoi que ce soit qui le touche, par sa beauté ou sa simplicité, devient une source d’inspiration. La peinture lui permet d’exprimer cet état de bien-être et de l’immortaliser tout en le partageant.

Producteur forestier et technicien en évaluation, Hugues Bertrand revient s’installer dans le Kamouraska en 2004, suite à des études faites à La Pocatière. Il s’enracine dans la région de L’Islet et y construit sa maison.

Sa passion pour la peinture remonte à l’automne 2010 lors de visites dans plusieurs galeries. Il s’inscrit alors à un atelier de peinture sous la direction de Marcel L’Italien. En 2014, il gagne le 1er prix, peintre émergent, au Symposium de Kamouraska et 1er prix de la relève au Festival de peinture de Mascouche.