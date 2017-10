Hôtel de ville de Saint-Pascal : une conseillère candidate fait une mise au point

Crédit photo : Christian Thériault

Mélanie Ouellet, qui propose sa candidature comme conseillère à la Ville de Saint-Pascal, a tenu à faire une mise au point sur sa position relative au déménagement de l’Hôtel de Ville dans le presbytère.

Mélanie Ouellet a été employée à différents postes de la ville depuis 2003.

« Pour des raisons personnelles, j’ai donné ma démission à la Ville l’an passé, mais je suis néanmoins restée jusqu’à tout récemment, afin de remplir divers mandats. J’ai dû faire un choix lorsque Clermont Desgagnés (NDLR : Candidat à la mairie) est venu me voir pour me proposer de se joindre à son équipe et j’ai choisi la politique », écrit madame Ouellet.

Elle estime que trop d’argent serait gaspillé dans un déménagement de l’hôtel de ville au presbytère. « En mars dernier, je me suis donc faite la porte-parole de la majorité silencieuse et j’ai tenté de faire comprendre au conseil en place qu’il faisait fausse route. J’ai essayé de leur exposer qu’agrandir l’hôtel de ville actuel serait une façon de régler notre problème d’espace beaucoup moins onéreuse et grandement plus efficace que ce qu’ils voulaient faire avec le presbytère. Du même coup, nous aurions pu en profiter pour régler tous les autres petits inconvénients de nos réalités quotidiennes qui nous font perdre du temps. »

« Je sais que l’architecture de notre hôtel de ville actuel pourrait permettre l’évolution de l’édifice au même rythme que notre ville, de sa population et de ses besoins, dans un avenir infini, contrairement au presbytère qui, selon les plans envisagés, nous offrirait des contraintes énormes dès le départ, et cela, malgré toutes les sommes d’argent qui seraient investies en rénovations ».

Celle-ci s’engage, si elle est élue, qu’en toute connaissance de cause, l’Hôtel de Ville restera l’Hôtel de Ville.