Hommage à Denis Lévesque à Mont-Carmel

Crédit photo : Courtoisie

La municipalité de Mont-Carmel a souligné l’implication de ses bénévoles le mercredi 4 octobre à l’occasion d’un 5 à 7. Plus de 115 personnes étaient présentes à cette activité qui venait boucler la boucle de cette année importante pour Mont-Carmel, soit celle de son 150e anniversaire de fondation.

Rappelons que lors des festivités qui ont eu lieu du 22 au 25 juin 2017, plus d’une centaine de bénévoles ont travaillé à pied d’œuvre afin de faire vivre de grands moments aux Carmelois et Carmeloises, mais aussi aux anciens résidents. Le 5 à 7 fut l’occasion de souligner leur implication. Également, tous les comités, les organismes et les clubs ont présenté les activités réalisées en 2017, en plus de souligner l’implication de leurs bénévoles. Ils ont également sélectionné une personne s’étant démarquée au cours de la dernière année. Un cadeau à l’effigie de la municipalité leur a d’ailleurs été remis. « Notre municipalité est fière de compter sur autant de comités et d’organismes actifs dans son milieu. Le rayonnement de notre municipalité, son caractère accueillant et dynamique ne sont pas étrangers à toute cette implication », de mentionner M. Denis Lévesque, maire.

Cette soirée a aussi été l’occasion de souligner l’ajout de trois nouveaux personnages à la célèbre exposition « Hommage à nos bâtisseurs » de l’artiste multidisciplinaire de Mont-Carmel, M. Raynald Légaré, et procéder ainsi à l’inauguration des salles portant le nom de leur fondateur. Ils sont représentés par M. Émile Lavoie, fondateur du club de l’Âge d’or, aujourd’hui connu sous le nom du Club des 50 ans et plus, Mme Justine Saint-Onge, fondatrice du mouvement des Cercles des fermières et Mme Odile Boucher, dont la bibliothèque municipale porte déjà fièrement son nom. « C’est une façon de faire à nouveau un clin d’œil à notre histoire et à ses personnages marquants qui ont laissé leur trace », de dire M. Légaré.

Pour terminer la soirée, un hommage a été rendu au maire sortant, M. Denis Lévesque, pour son implication au cours des huit dernières années. « Son désir de faire rayonner sa municipalité a été, pendant toutes ces années, un véritable moteur pour tous ceux et celles qui l’ont côtoyé », de mentionner Mme Marie-Ève Paradis, agente de développement, au nom de toute l’équipe de la municipalité.