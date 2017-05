Hockey mineur : la vente de carte McDo rapporte 4 500 $

Crédit photo : Courtoisie

Le mercredi 10 mai dernier, M. Pierre Dubillard, propriétaire franchisé des Restaurants McDonald’s de La Pocatière, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac, M. Jacques Dumont, gérant du Restaurant de La Pocatière et Mme Sophie Robichaud, représentant l’Association du Hockey Mineur du Kamouraska (AHMK), ont dévoilé la somme remise à l’AHMK suite à la « Campagne de financement — Vente de cartes Mc Do » qui s’est tenue au cours de l’hiver 2017. Cette vente de cartes a permis de remettre 4 500 $ à l’organisation.

Par cette campagne, M. Dubillard a voulu soutenir les 110 joueurs simples lettres de l’AHMK, remettant à chacun d’eux, 10 cartes-cadeaux d’une valeur de 10 $ à vendre. Pour chaque carte vendue, 4 $ était remis à l’Association. « Cette commandite permettra la mise en place de formations, d’achat d’équipement et l’application de mesures préventives », a déclaré Mme Robichaud.

L’AHMK a annoncé les résultats de cette belle campagne de financement à ses joueurs lors du Souper-Méritas de fin de saison, le 13 mai.