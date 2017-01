Hockey 60 La Pocatière gagne un 2e tournoi en 2016

Crédit photo : Courtoisie

Après le tournoi de Campbellton en février, l’équipe Hockey 60 La Pocatière a remporté la première édition du tournoi FADOQ de L’Ancienne-Lorette dans la catégorie 60 ans et plus. L’événement se tenait du 9 au 11 décembre dernier. On comptait cinq équipes dans leur catégorie et la formule choisie était gagnant — perdant.

Le vendredi, Hockey 60 La Pocatière a gagné sa première partie contre les Boomers de Québec au compte de 2 à 0. La deuxième : 2 à 1 (en fusillade) contre les Leafs de Trois-Rivières. La troisième : 3 à 0 contre Soprema Québec. En finale, Hockey 60 La Pocatière a gagné 4-1, à nouveau contre les Leafs de Trois-Rivières.

Avec cette victoire, Hockey 60 La Pocatière a reçu la coupe FADOQ du tournoi de L’Ancienne-Lorette. La FADOQ (région de Québec) va payer l’inscription de l’équipe au tournoi de La Coupe du Québec des 60 ans et plus au complexe Sportif Bell de Brossard (centre d’entraînements du Canadien) qui aura lieu du 7 au 9 avril 2017. L’équipe Hockey 60 La Pocatière dit être « très fière de représenter la région de Québec à ce tournoi. » Elle remercie ses commanditaires.