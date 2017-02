Les Héritières du suffrage : Pier-Anne Paradis représentera Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup

Crédit photo : Photo tirée du Facebook de Pier-Anne Paradis.

Originaire de Sainte-Hélène de Kamouraska, Pierre-Anne Paradis, 19 ans, représentera la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup lors de deux événements qui se tiendront à Québec et Ottawa, dans le cadre de l’initiative les Héritières du suffrage.

Étudiante au baccalauréat en communication et sciences politique à Ottawa, Pier-Anne Paradis s’était inscrite aux Héritières du suffrage au début de l’été dernier. Son désir d’évoluer en réalisation vidéo en lien avec le milieu politique est la principale raison qui a poussé la jeune femme à s’inscrire. Toutefois, ce n’est que le mois dernier qu’elle a su qu’elle avait été choisie pour représenter sa circonscription.

Celle qui ne veut pas nécessairement faire de la politique, y voit tout de même une belle opportunité pour l’avenir. « Je vais me faire des contacts et me familiariser avec le milieu politique. C’est non-négligeable », ajoutait-elle.

Activités

Parmi les activités proposées aux participantes, mentionnons une activité réseautage qui a pour but d’encourager les femmes à se lancer en politique, le 15 février prochain à l’Assemblée nationale, à Québec. Par la suite, du 7 au 10 mars sur la Colline Parlementaire à Ottawa, aura lieu un grand forum pancanadien qui permettra aux héritières d’interagir avec des femmes parlementaires occupant des postes de leadership.

Mentionnons que l’initiative les Héritières du suffrage a pour but de convier 338 jeunes femmes à Ottawa, représentant chacune leur circonscription électorale, dans le but de prendre place au parlement canadien. Elles doivent y partager leur vision pour l’avenir du pays et leur circonscription, tout en se familiarisant avec les institutions politiques canadiennes et celles et ceux qui y œuvrent. Le but ultime de l’initiative est de s’assurer que les femmes soient des participantes à part entière de la démocratie canadienne.