Hélène Raymond présidente d’honneur du Salon du livre

Le 26e Salon du livre de la Côte-du-Sud se tiendra les 21 et 22 octobre prochain au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Cette année, c’est la journaliste Hélène Raymond, native de La Pocatière, qui a accepté le titre de présidente d’honneur.

Animatrice, journaliste et auteure, Hélène Raymond a consacré sa carrière à raconter la vie des gens et à les faire connaître dans les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement.

À la radio de Radio-Canada, madame Raymond a animé les émissions D’un soleil à l’autre, À vous la terre, la version radio de La Semaine verte, et Bien dans son assiette.

Elle a publié « Goût du monde ou saveurs locales? » aux Éditions MultiMondes, en 2009, et « Une agriculture qui goûte autrement. Histoires de productions locales de l’Amérique du Nord à l’Europe », en 2011, avec l’économiste français Jacques Mathé. Elle prépare un troisième ouvrage traitant de la pêche commerciale des diverses espèces marines.

Hélène Raymond a remporté le prix de la radio 2002-2003 à la suite d’une série de reportages et d’entrevues consacrés au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest.

En 2007, l’Assemblée nationale du Québec lui a décerné le titre de Commandeure spéciale de l’Ordre national du mérite agricole pour son travail de vulgarisation et d’information auprès du grand public dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture.

Madame Raymond a obtenu en 2009 le Mérite historique régional de la Société historique de la Côte-du-Sud en reconnaissance pour sa contribution remarquable au patrimoine de la Côte-du-Sud.

En septembre 2016, elle s’est vue octroyer le Mérite spécial Adélard-Godbout, remis par l’Ordre des agronomes du Québec en reconnaissance de son apport exceptionnel au développement du secteur agroalimentaire québécois.