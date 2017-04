Hélène Charland expose à La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’exposition de La Pocatière invite les amateurs d’art au vernissage de l’exposition « D’air et d’eau » de l’artiste Hélène Charland, le 13 avril, à compter de 17 h, au 900, 6e Avenue à La Pocatière.

Artiste peintre, Hélène Charland consacre l’essentiel de ses énergies à sa passion. L’aquarelle la séduit toujours par l’ampleur des défis qu’elle propose.

Mme Charland a suivi plusieurs formations dans le cadre d’institutions académiques et auprès de mentors reconnus. Elle a été présidente d’honneur au symposium de Baie-Comeau et au Domaine Joly de Lotbinière et elle a reçu plusieurs prix. Présente au symposium du Kamouraska depuis de nombreuses années, elle en sera la présidente à l’été 2017.

Une palette riche

Sa palette est le reflet riche et généreux de son attachement pour l’harmonie des formes et l’audace de ses couleurs. Elle recrée la légèreté et la puissance de ce qui vole, la beauté de ce qui surgit de la terre et les mystères de ce qui se tapit dans les ombres des sous-bois. C’est une artiste accomplie et ses toiles font rêver et nous tiennent au plus près de la vie.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 22 mai. La salle d’exposition est ouverte les lundis et jeudis soirs, de 19 h à 21 h, et les samedis et dimanches avant-midi, de 10 h à midi, en même temps que la bibliothèque. L’entrée est libre.

Pour ne rien manquer des activités, vous pouvez aimer la page Facebook de la salle d’exposition de La Pocatière ou visiter le site Internet de Ville La Pocatière.