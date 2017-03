Hawaii, les îles du bonheur

Crédit photo : Courtoisie

LA POCATIÈRE — La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Voyage La Pocatière vous convient à explorer ces îles enchantées sous le prisme d’un émouvant road-trip en famille. On vous réserve une place sur la banquette arrière le 19 mars à 16 h?

Un road-trip familial en camping-car… à Hawaii? Oui, vous avez bien lu. À première vue, il est vrai que cette association d’idées semble un brin improbable. Mais quand on s’y attarde et qu’on prend le temps d’imaginer l’exubérance de la végétation, le va-et-vient des vagues, la lumière suave et abondante… on aboutit rapidement à la conclusion suivante : « Pourquoi pas? »

C’est précisément dans l’esprit de faire connaître l’aspect convivial de cet archipel spectaculaire que Richard-Olivier Jeanson a conçu ce film. Accompagné de sa fille et de sa femme, il parcourt les quatre îles principales qui composent « le royaume des arcs-en-ciel », comme plusieurs aiment l’appeler.

Formé en cinéma, Richard-Olivier Jeanson fait ses premiers pas dans le domaine du reportage à titre d’assistant sur les tournages à l’étranger de divers films. Puis, la famille des Grands Explorateurs le prend sous son aile, en l’engageant comme régisseur de tournée. Particulièrement sensible aux beautés magnétiques des Amériques, il vous propose ici sa version du voyage à Hawaii, délaissant l’habituel enrobage clinquant pour une formule plus introspective, façon road-trip. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.