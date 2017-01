Guillaume Dufour, nouveau chroniqueur en environnement sur Le Placoteux.com

C’est avec plaisir que je débute l’année 2017 avec vous en tant que chroniqueur en environnement sur Le Placoteux.com. Il me fera grand plaisir de vous sermonner et de vous rappeler sans cesse comment vos actions ou votre inaction sont néfastes pour la planète. Vraiment? Mais non!

Dans les prochaines chroniques, je vous propose de vous informer des enjeux environnementaux qui nous touchent directement, mais également des bons coups et des actions positives qui sont mises en œuvre localement par des personnes dévouées.

Étant biologiste et enseignant au Cégep de La Pocatière, je ne pourrai m’empêcher d’avoir un petit côté scientifique et pédagogique, auquel j’y ajouterai humour et un peu de mordant si nécessaire. Bref, je serai votre « éco Mini-Wheat », un côté sérieux, un côté givré et une touche de sauce piquante.

Environnement

L’environnement, c’est quoi ça l’environnement? En gros, c’est l’ensemble des éléments naturels et artificiels dans lesquels nous vivons. C’est notre milieu de vie et ça comprend également les gens qui y vivent, vous, moi, tous les Pelletier, tous les Ouellet.

En écologie, on parle d’écosystème, soit l’ensemble des organismes vivants dans un milieu naturel, mais aussi les relations qu’ils ont entre eux et avec leur milieu. C’est pourquoi je vous invite à réagir à mes chroniques et à m’alimenter.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à me lire que j’en aurai à vous écrire. Je termine cette présentation en vous souhaitant une belle année 2017, remplie de smoothie aux kales et aux épinards bio, ainsi que du bon temps à l’extérieur dans la nature, sans émettre trop de gaz à effet de serre.

Guillaume Dufour, guiduf@yahoo.com.