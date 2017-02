Un gros spectacle aérien à Rivière-du-Loup cet été

L’unique CF-18 peint aux couleurs du 150e Anniversaire du Canada, la formation d’avions acrobatiques YakAttack et leurs avions chinois et russe, Trevor Rafferty, l’as des compétitions de voltige aérienne, Manfred Radius, l’un des doyens des acrobates en vol et son planeur ainsi que Martin Hivon, pilote bien connu des Louperivois et son Christen Eagle II.

La présence de tous ces as de la voltige aérienne à l’événement confirme que la programmation du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup du 19 et 20 août prochain sur le site de l’aéroport s’annonce être de grande envergure. Organisé au profit de l’Association des Fusiliers du St-Laurent en l’honneur du 150e Anniversaire de la Confédération canadienne, ce grand rassemblement des amateurs de sensations fortes et des passionnés et curieux de l’aviation souhaite aussi devenir un rendez-vous estival incontournable pour le KRTB.

D’autres participations en vol, activités et surprises sont présentement en négociation et plusieurs s’ajouteront à la programmation officielle. La population est invitée à visiter spectacleaerienrdl.com et la page Facebook du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup au cours des prochaines semaines et mois pour tous les détails.