Gros problèmes d’approvisionnement en eau potable pour une famille de Saint-Philippe-de-Néri

Depuis près de quatre ans, une famille de Saint-Philippe-de-Néri vit avec un problème d’approvisionnement majeur en eau potable, visiblement causé par le système d’aqueduc de la municipalité. Douches, lavage, repas, c’est tout leur quotidien qui s’en trouve bouleversé. Malgré l’intervention de la municipalité dans le dossier, elle espère maintenant une solution permanente qui leur permettrait de retrouver une vie normale.

Katy Dubeau et son conjoint, Patrick Tremblay, sont parents de deux adolescents et habitent Saint-Philippe-de-Néri depuis 2006. À l’époque, lorsqu’ils ont bâti leur maison, à proximité de l’intersection de la Route 287 et de la Route de la Station, à la sortie sud du village, ils savaient très bien que la pression de l’eau n’était pas à son meilleur dans le secteur. « On savait qu’on aurait 6 lb de pression d’eau (PSI) et qu’il faudrait s’installer une pompe pour en avoir davantage, comme pratiquement tous les voisins autour. On était à l’aise avec ça dans la mesure où le réseau nous fournissait 6 PSI », d’indiquer Mme Dubeau.

Pendant plus de sept ans, la famille n’a jamais connu aucun problème d’approvisionnement. Il y a plus de trois ans, les choses ont commencé à se gâter. Tous les printemps, des trous d’air semblent se loger dans le réseau d’aqueduc à la hauteur de la résidence des Dubeau-Tremblay. Conséquence, la famille manque d’eau pour vaquer à ses occupations quotidiennes. « C’est pénible. Au début on pouvait drainer la pompe pendant 4 ou 5 min pour faire sortir l’air et s’assurer d’avoir de l’eau pour répondre à nos besoins », d’expliquer Katy Dubeau.

La Municipalité interpellée

Après des travaux d’excavations réalisés à l’été 2016 qui ont permis à l’entreprise Plomberie Pascal Dumais de déterminer qu’il n’y avait pas de fuite sur la tuyauterie entre l’entrée de la valve du réseau de la municipalité et la résidence, Katy Dubeau et Patrick Tremblay ont décidé d’envoyer une lettre recommandée aux élus municipaux le 7 août dernier pour leur demander d’agir. « Depuis le printemps, c’était pire que pire. Un matin, mon mari a dû drainer la pompe pendant 1 h 30 pour éviter de retourner la purger avant chaque consommation d’eau qu’on faisait », racontait-elle.

Depuis, la municipalité a commandé une inspection pour mieux comprendre la problématique de pression de l’eau dans le réseau d’aqueduc de la municipalité. Un ingénieur, un responsable des travaux publics et deux plombiers, dont M. Pascal Dumais de l’entreprise Plomberie Pascal Dumais inc, se sont rendus à la résidence de Katy Dubeau et Patrick Tremblay. Selon le rapport de M. Dumais, datant du 6 octobre 2017, cette inspection a permis de constater que la famille se retrouve avec une pression de 0 PSI, et parfois même une pression négative en période de pointe sur le réseau.

De plus, la municipalité a fait l’installation d’un réservoir, dans le but d’y emmagasiner de l’eau que Mme Dubeau et M. Tremblay pourront ensuite pomper au besoin. Toutefois, toujours selon le rapport de Pascal Dumais, « le réservoir se remplit seulement lorsque la consommation sur le réseau est au minimum (exemple au milieu de la nuit), ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins primaires en eau du client. Sur les heures de pointe, l’eau est incapable d’entrer dans le réservoir », peut-on lire.

En attendant que la municipalité règle leur problème de façon définitive, Mme Dubeau et M. Tremblay s’impatientent et espèrent. « On est conscient que ça ne peut pas se régler demain matin, mais on a hâte de passer à autre chose et de ne plus être prisonnier de solutions temporaires », concluaient-ils.