Grève dans l’industrie de la construction : la Chambre de commerce préoccupée

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet espère que se réglera rapidement le conflit qui oppose employeurs et travailleurs de la construction au Québec. Plusieurs chantiers sont paralysés dans la région.

« Plus c’est long, plus l’économie ralentit et après, ça prend du temps à repartir », résume le directeur de la Chambre, Luc Forgues.

Il ajoute que plusieurs chantiers de construction ont déjà été ralentis par le printemps pluvieux. Il se dit préoccupé et souhaite un règlement rapide. « L’idéal est une entente et éviter la loi spéciale. Il y a des Municipalités qui sont touchées ou des particuliers qui ne sont pas capables de faire leurs projets. »

Le dernier conflit de 2013 avait fait chuter le PIB québécois de 1,1 % à la suite d’un arrêt de travail totalisant 10 jours.

Étant donné que le secteur de l’industrie de la construction connaît un ralentissement et une décroissance depuis cinq ans, la Chambre estime que les ententes entre employés et employeurs doivent respecter la capacité de payer de ces derniers, tout en leur donnant plus de flexibilité pour répondre aux exigences de l’industrie.