La Grande Glissade est de retour

Crédit photo : Courtoisie

SAINT-GABRIEL-LALEMENT — La Grande Glissade de Saint-Gabriel est de retour. Le Comité des Loisirs de Saint-Gabriel vous invite à participer à sa glissade annuelle le 25 février prochain.

Apportez luges, traîneaux, chambre à air… (ski interdit) pour remonter tout en haut de la rue Zacharie-Ouellet (7e rang) pour redescendre à toute vitesse. Un tracteur effectuera la remontée pour le bonheur des petits et des grands. Dès 11 h 30, il vous sera possible de commencer à glisser et à savourer nourriture et boissons chaudes.