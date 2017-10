Grand retour de « Moi à l’œuvre », 5e édition

Crédit photo : Courtoisie

L’automne 2017 marque le grand retour du programme d’éducation artistique « Moi à l’œuvre – Expérience vivante en création », initié et orchestré par le Centre d’art de Kamouraska. Ce programme, qui en est désormais à sa cinquième édition et qui s’adresse aux enfants de 2 à 7 ans, compte une série de quatre ateliers mobiles et une exposition en art actuel pour le jeune public.

L’équipe de « Moi à l’œuvre », composée de trois artistes visuelles professionnelles, d’un musicien, d’une chorégraphe et d’une animatrice, a débuté en octobre sa tournée d’ateliers dans les écoles et garderies du territoire kamouraskois; elle la terminera en février. Au printemps prochain, l’ensemble des jeunes participants – ils sont 400! – et leur famille seront invités à voir le résultat de leurs manipulations créatives dans une exposition à grand déploiement au Centre d’art de Kamouraska.

Les ateliers du programme « Moi à l’œuvre » visent à offrir aux enfants, grâce à différentes disciplines artistiques, des outils novateurs pour enrichir leur expérience vivante et interagir avec l’autre.

Fidèle à son habitude de se renouveler constamment, le Centre d’art de Kamouraska s’assure que toutes les éditions du programme « Moi à l’œuvre » sont complètement différentes les unes des autres. Les spectacles en ouverture des ateliers, les disciplines travaillées et les méthodes employées changent d’un atelier à l’autre, d’une année à l’autre. Les membres de l’équipe aussi se renouvellent. Ce sont cette année cinq artistes professionnels qui font partie de cette équipe : Marie Pierre Daigle de Kamouraska, artiste en textile et verre et travailleuse culturelle; Josée Bourgoin de Saint-André-de-Kamouraska, tourneuse et sculpteure sur bois; Fernande Forest de Rimouski, photographe; Ariane Fortin de Kamouraska, chorégraphe, danseuse et propriétaire du studio de danse Somance; ainsi que Mathieu Rivest, musicien, chef d’orchestre et directeur du Camp musical de Saint-Alexandre.