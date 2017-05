Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du Projet Pères de la Maison de la famille du Kamouraska, un grand défi photo papa/enfant(s) est organisé. Il faut faire parvenir une ou deux photos de papa avec son ou ses enfants avant le 31 mai au mfkprojetperes@videotron.ca.

Les photos doivent révéler un moment de complicité et il faut indiquer le contexte de la photo. Le tirage se fera dans la semaine du 12 juin. 18 photos pigées au hasard seront affichées dans Le Placoteux et chaque photo sera affichée en murale dans une épicerie locale. Notez que le terme papa inclut le père biologique, le beau-père et le grand-père.