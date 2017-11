GOvember : les Gens d’affaires de Saint-Pascal tiennent un 5 à 7

Crédit photo : Courtoisie

Les Gens d’affaires de Saint-Pascal s’étaient donné rendez-vous, le mercredi 22 novembre dernier, pour la 1re édition d’un 5 à 7 au profit du mouvement GOvember. Au total, 14 messieurs de Saint-Pascal et des environs sont repartis un peu plus jeune homme de cette soirée après s’être fait raser barbes et moustaches par le barbier Réal Pelletier.

Parmi eux, mentionnons la tête d’affiche de cette soirée, Mathieu Soucy de l’entreprise XR6, qui avait promis de se faire raser si le milieu pascalois amassait au moins 1000 $. À la surprise générale, le président des Gens d’affaires de Saint-Pascal, M. Claude Gagnon, a également accepté de raser son célèbre bouc en échange d’une somme de 1000 $ versée au GOvember par Tony Lefrançois, directeur général d’Olivier Kamouraska Chrysler.

De l’argent supplémentaire a également été cumulé lors de cette soirée par la mise à prix de barbes et de moustaches d’autres personnes présentes, dont sept employés d’Olivier Kamouraska Chrysler. Le montant total amassé à Saint-Pascal, qui comprend également des dons récoltés dans près d’une vingtaine d’entreprises pascaliennes et lors d’activités organisées par les Gens d’affaires et la Sûreté du Québec, sera annoncé lors du 5 à 7 de clôture du GOvember qui se tiendra le jeudi 30 novembre prochain au Restaurant Mikes de La Pocatière.

À propos du GOvember

Le GOvember est une initiative partant de La Pocatière et s’étendant à tout le territoire de la Côte-du-Sud. En amassant des dons destinés à des fondations régionales (Fondation André-Côté et Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière) et Movember Canada, le GOvember vise à briser les tabous autour de la santé masculine. Le président d’honneur de cette 1re édition est le préfet de Kamouraska, M. Yvon Soucy. Pour plus d’informations sur l’initiative et la programmation, rendez-vous sur la page Facebook GOvember et le site internet govember.net.