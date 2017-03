Goulée 2017 : la rencontre de la jeunesse et de l’expérience

Crédit photo : Félix Renaud

Le président, M. Sylvain Thiboutot, et les membres du conseil d’administration de la Fondation Bouchard inc., annoncent la tenue de la 41e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, qui aura lieu le samedi 6 mai prochain, sous la présidence d’honneur de Mme Kim Lévesque Lizotte, idéatrice et coauteure de la série Les Simone, diffusée sur les ondes d’Ici Radio-Canada télé.

En marge de ce rendez-vous gourmand, d’autres personnalités recevront une distinction soulignant leur travail, leur dévouement et leur implication dans leur communauté. Seront décorés de l’Ordre Painchaud en compagnie de la présidente d’honneur : l’honorable Daniel Dumais, juge à la Cour supérieure du district de Québec et ancien de la 147e promotion, Me Marc Boulanger, notaire nouvellement à la retraite de l’étude Boulanger Dolan Denault inc., vice-président de l’Amicale du Collège et ancien de la 136e promotion et M. Édouard Malenfant, ancien directeur général du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et du Collège Saint-Jean-Eudes, également jeune retraité.

La cérémonie de l’Ordre Painchaud débutera à 17 h suivi du cocktail à 18 h. Le banquet se terminera par une soirée dansante à la salle de cocktail question de bien terminer la soirée avec porto et chocolat. La Fondation Bouchard peut compter sur le support de partenaires financiers essentiels à la réussite de cet évènement. La 40e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance sera présentée par la Caisse populaire Desjardins de l’Anse de La Pocatière ainsi que par Valeurs Mobilières Desjardins de Rivière-du-Loup. Nous remercions également Expert’ ease et Kamco pour leurs contributions financières.

Pour toute information ou encore pour réserver vos laissez-passer, communiquez avec Mme Louise Lacoursière, directrice de la Fondation Bouchard, au numéro 418 856-5752 ou à l’adresse courriel suivante : fondationbouchard2008@gmail.com.