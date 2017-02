Des Gauloises de plus en plus performantes

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 4 février dernier l’équipe de volleyball collégial féminin de L’ITA et Cégep – La Pocatière prenait part au 4e tournoi régulier de la saison régulière qui avait lieu à la Polyvalente.

Cette compétition représentait un enjeu important pour les Gauloises, alors au 8e rang du circuit du RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches. « On avait un peu le dos au mur, c’était très important pour l’équipe de prendre le 7e rang et d’installer une certaine distance dans le tableau de pointage afin de s’assurer une place au tournoi de qualification pour le Nord-Est. Même si la performance n’a pas été optimale, les filles ont été très compétitives et ont fait preuve d’une grande détermination pendant ce tournoi », affirme l’entraîneur Michel Pelletier.

Les Gauloises n’ont pu avoir le meilleur face aux Pionnières de Rimouski dans un match tout de même serré (22-25, 26-24 et 16-25), mais se sont reprises de belle façon face à Matapédia avec une victoire convaincante de 3-0 (25-21, 25-20 et 25-19). Les volleyeuses pocatoises ont de plus terminé le tournoi en force en l’emportant 2-1 face aux Dynamiques de Sainte-Foy (25-17, 25-21 et 16-25). Le prochain tournoi des Gauloises aura lieu au Cégep Garneau le 18 février prochain.