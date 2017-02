Les Gauloises accèdent aux séries

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe féminine de volleyball de l’ITA et Cégep – La Pocatière a obtenu sa place en séries éliminatoires lors du 5e tournoi régulier du RSEQ en ajoutant deux points au tableau.

Ce dernier tournoi représentait un grand défi pour les Gauloises, et ces dernières ont bien fait en obtenant du succès contre les équipes occupant les trois premières positions du circuit. Les Gauloises ont été tenaces dans tous leurs affrontements.

Même si leurs efforts n’ont pas été suffisants, elles ont tenu bon face aux Élans de Garneau alors qu’elles ont mené en début de 1re manche et tout le long de la 3e, avant de s’incliner par les marques de 17-25, 8-25 et 21-25.

Elles ont connu plus de succès face aux Faucons de Lévis-Lauzon en prenant la première manche 25-22 et ont offert une sérieuse opposition pour tout le reste du match 18-25 et 22-25.

Les volleyeuses pocatoises ont ensuite causé une surprise en défaisant les Condors de Beauce-Appalaches en 2e manche dans un match convaincant qui s’est terminé par les marques de 13-25, 25-23 et 21-25.