Gastronomie et philanthropie pour la 41e Goulée

Crédit photo : Courtoisie

Le 41e banquet-bénéfice La Goulée de l’amitié et de la reconnaissance a eu lieu le samedi 6 mai dernier, sous la présidence d’honneur de Mme Kim Lévesque Lizotte, idéatrice et coscénariste de la série Les Simones, diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada télé.

Ont aussi été décorés l’honorable Daniel Dumais, juge à la Cour supérieure du district de Québec et ancien de la 147e promotion, Me Marc Boulanger, notaire à la retraite de l’étude Boulanger Dolan Denault inc., vice-président de l’Amicale du Collège et ancien de la 136e promotion et de monsieur Édouard Malenfant, jeune retraité de l’éducation, il fut directeur des études et directeur général du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ensuite directeur général du Collège Saint-Jean-Eudes.