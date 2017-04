Gare aux faux billets

Crédit photo : Maurice Gagnon

Il n’y a pas qu’en peinture que l’on peut se faire refiler un faux. Les faussaires œuvrent aussi dans le domaine de la monnaie. Le billet qu’on vous remet est-il un vrai ou une habile contrefaçon? Il y a des moyens simples de le savoir et de briser la chaîne.

Jean-Pierre Ayotte, analyste principal à la Banque du Canada, était dans la région mardi et mercredi dernier à l’invitation du sergent Dave Ouellet, coordonnateur local en relation avec la communauté au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, mardi, monsieur Ayotte a entretenu les membres des Chambres de commerce de Rivière-du-Loup et de Kamouraska-L’Islet. Le lendemain, il causait devant ceux de la Chambre de commerce du Témiscouata. Il a aussi rencontré les médias, les policiers et plusieurs commerçants.

Le sergent Ouellet a connu Jean-Pierre Ayotte lors d’un séminaire de l’Institut de police où il avait prononcé une conférence sur la fausse monnaie. Le sergent Ouellet a décidé de l’inviter. «Nous sommes chanceux d’avoir eu monsieur Ayotte dans la région. La prévention est pour nous une priorité», dit-il.

Briser la chaîne

On compte près de deux milliards de billets de banque en circulation au Canada en coupures de 5 $ à 100 $. Ils représentent une valeur de 75 milliards de dollars. Selon Jean-Pierre Ayotte, aucun billet n’est à l’abri d’une contrefaçon.

L’arrivée en 2011 des billets en polymère a rendu la contrefaçon plus difficile que pour les anciens billets de papier, dit-il. Quatre-vingts pour cent des billets en circulation sont en polymère. Or, 94 % des faux billets qui circulent au Québec sont en papier, ajoute monsieur Ayotte.

Jean-Pierre Ayotte a identifié plusieurs moyens simples de vérifier si un billet est bon. En voici trois faciles pour les billets en polymère. Touchez le billet pour sentir l’encre en relief sur les grands chiffres. Examiner la feuille d’érable givrée, son contour doit être transparent. Examiner le portrait à reflets métalliques; il correspond au grand portrait et change de couleur quand on l’incline. Ces trucs sont expliqués sur le site internet banqueducanada.ca/billets. On y retrouve aussi une description des moyens pour identifier les billets de papier frauduleux. Via le site, il est possible de commander une trousse gratuite.

Selon monsieur Ayotte, chaque personne devrait prendre l’habitude de vérifier au moins deux éléments de sécurité sur ses billets en les recevant, ce qui peut se faire rapidement. «L’important c’est de briser la chaîne le plus tôt possible», dit-il.

Si par malgré tout on se retrouve en possession d’un faux billet, monsieur Ayotte recommande d’aller le porter au poste de police. Posséder et laisser circuler consciemment de faux billets est un acte illégal, tout comme en produire. Donc : vaut mieux s’informer.

Le nouveau billet

Monsieur Ayotte a profité de sa visite pour présenter le nouveau billet de 10 $ célébrant le 150e anniversaire du Canada. Ce billet affiche quatre parlementaires qui ont marqué l’histoire du pays. Il met en valeur à travers ses éléments l’histoire, le territoire et la culture canadienne.

On retrouve plus de détails sur le site : banqueducanada.ca/billet150.