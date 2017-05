Gaétan Barrette à La Pocatière lundi

Crédit photo : Maxime Paradis

Le ministre de la Santé et des Services Sociaux, Gaétan Barrette, sera à La Pocatière, lundi après-midi.

Une invitation de la présidente-directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Mme Isabelle Malo, envoyée aux médecins du Kamouraska, confirme cette visite. La rencontre doit porter sur l’offre de services au Kamouraska et se déroulera à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière.

Rappelons qu’à la suite du point de presse conjoint tenu à l’Assemblée nationale mercredi, entre les membres du comité Mes soins restent ICI et les députés du Parti québécois, Diane Lamarre, Harold Lebel, et le député de Québec solidaire, Amir Khadir, une brève rencontre avait eu lieu avec le ministre de la Santé et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin.

À la sortie, la Dre Marie-Ève Fromentin, porte-parole des médecins kamouraskois, avait mentionné avoir remis un document écrit qui rassemblait l’ensemble de leurs préoccupations au ministre de la Santé. De son côté, Gaétan Barrette avait confirmé qu’il se rendrait à La Pocatière sous peu rencontrer les élus kamouraskois et les gens du milieu de la santé. À ce moment, aucune date n’avait été annoncée.

Plus de détails à venir.