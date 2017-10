François Massicotte présente Quelle famille!

Crédit photo : Courtoisie

François Massicotte est le papa de quatre enfants. Pas surprenant que son 7e one-man-show s’articule autour du thème de la famille.

Petite anecdote pour commencer. Notre entrevue téléphonique était prévue à 15 h 30. « Vous pourriez me rappeler dans une heure, j’ai oublié, il faut que j’aille chercher les enfants à l’école », me lance l’humoriste. Comme quoi le show est vraiment sur la coche…

Selon François Massicotte, les gens se retrouvent facilement dans les thèmes qu’il aborde. Les vacances, les sports, le camping… tout l’inspire. Il parle aussi de parentalité, de la vieillesse. Toujours avec humour et dérision.

Intitulé Quelle famille!, ce nouveau spectacle se présente comme un stand-up comique, sans artifice ni décor flamboyant. L’artiste est seul en scène, avec son humour, à nous raconter ses expériences de vie. C’est fluide, amical et basé sur la conversation, dit-il.

François Massicotte cumule plus de 30 ans de vie artistique. Doté d’un talent naturel, il s’assume, s’anime et transporte son public dans un tourbillon fou de la vie contemporaine. Quelle famille! pose donc un regard humoristique et percutant sur les différentes formes que peut prendre la famille de nos jours.

François Massicotte n’a pas vraiment de projet de télévision pour le moment. D’ailleurs, il n’a pas le goût pour l’instant de s’embarquer dans de longues journées de tournage au détriment de sa vie familiale. Il a, entre autres, participé au show country de P.A. Méthot et donne un coup de main à sa conjointe, Bianca Longpré, dans sa tournée de conférences. Aussi, il aimerait bien se consacrer à la rédaction d’un livre. Parions que l’humour sera encore au rendez-vous…

Le spectacle de François Massicotte sera présenté le vendredi 27 octobre, à 20 h, à la salle Promutuel Assurance de Montmagny.