Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud : six jeunes auront leurs moments privilégiés le 21 octobre

Crédit photo : Stéphanie Gendron

La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud honorera une fois de plus des jeunes qui se sont distingués par leur prise en mains hors de l’ordinaire, lors du souper-bénéfice du 21 octobre prochain.

Vicky Ouellet du Kamouraska et Brenda Grenier de la région de L’Islet sont les récipiendaires dans notre région cette année. « Ce sont des jeunes qui ont eu un parcours peu évident et qui se sont raccrochés à des buts intéressants », indique le président de la Fondation, Samuel Lajoie.

« C’est toujours un moment important le soir du souper pour eux et les gens de la salle. Dans ce dernier cas, c’est un bel examen de conscience et un exercice d’humilité que d’écouter le parcours des jeunes », ajoute-t-il.

En effet, les six lauréats, dont la candidature a été retenue sur 12 propositions, doivent raconter leur histoire en faisant une allocution qu’ils auront préparée avec les gens de la Fondation. On leur remet ensuite un trophée et 200 $ en bourse.

Pour cette édition, on devrait aussi présenter le témoignage d’un récipiendaire d’il y a plus de 10 ans qui fera savoir comment cet événement a eu un impact pour sa vie.

La présidence d’honneur a été confiée à Jimmy Lévesque de Groupe Morneau Transport. « Je suis choyé, j’ai eu une bonne éducation, une bonne famille, un chemin facile. C’est un plaisir d’aider et d’appuyer la fondation », a-t-il dit, ajoutant qu’il assiste au souper-bénéfice depuis quelques années.

Depuis 23 ans, l’événement a permis d’honorer 110 jeunes et de remettre 534 000 $ à une vingtaine d’organismes jeunesse. Le souper-bénéfice aura lieu le 21 octobre à 17 h 30 à l’Hôtel Universel.

La loterie de l’Espoir a aussi été lancée. Trente-deux mille billets sont actuellement en vente. Le soir du souper, 62 prix seront attribués, dont une Micra 2017 de Nissan.

Nathalie Morin, directrice générale de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud, Jimmy Lévesque de Groupe Morneau Transport pour la présidence d’honneur du souper-bénéfice, Samuel Lajoie, président de la fondation et Édith Samson, du comité de la Fondation.