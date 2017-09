Fondation du Cégep de La Pocatière : dernier droit dans le cadre de la campagne majeure de financement

Crédit photo : Maxime Paradis

Presque un an, jour pour jour, après le lancement de la campagne majeure de financement de la Fondation du Cégep de La Pocatière, celle-ci se prépare à sa dernière grande opération en rejoignant par courrier toutes les entreprises non sollicitées jusqu’à présent dans les trois MRC desservies par le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny.

« Nous sommes très confiants d’atteindre, voire de dépasser, l’objectif de 1 250 000 $ fixé pour cette deuxième grande campagne de la Fondation du Cégep de La Pocatière. Je tiens à remercier toutes les personnes et entreprises qui, jusqu’à maintenant, ont répondu à notre appel et j’invite personnellement toutes les entreprises qui seront sollicitées au cours des prochains jours à prendre le temps de lire les documents qu’elles recevront par la poste. Les défis à relever sont nombreux et revêtent une importance capitale pour le développement de la Côte-du-Sud » de préciser M. Steve Gignac, directeur exécutif de la Fondation du Cégep de La Pocatière.

Rappelons que le thème de la campagne est : La formation collégiale, source d’avenir pour les jeunes. Il est possible d’obtenir toute l’information sur la campagne en se rendant sur le site : www.cegeplapocatiere.qc.ca et en cliquant sur le bouton Campagne majeure de financement qui apparaît à gauche. Vous pouvez également communiquer avec Mme Marie-Claude Simard au numéro 418 856-1525, poste 2390.